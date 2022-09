**Mostra Venezia: regista Torre, 'temo esito voto ma diritti non possono più essere negati'** (Di giovedì 1 settembre 2022) Venezia, 1 sett. (Adnkronos) - "Se sono preoccupata per il risultato delle elezioni in Italia? Sì, non posso negarlo, ma sono fiduciosa. C'è sempre un momento dell'umanità in cui la Storia prende il sopravvento e travalica la politica, ed è questo: i diritti civili non potranno più essere negati". Ad affermarlo all'Adnkronos la regista Roberta Torre nel presentare il suo 'Le Favolose', la storia di sette amiche trans che si riuniscono per rievocare la loro amica Antonia, che ha vissuto da donna per lungo tempo ma viene sepolta dalla famiglia vestita da uomo. La Torre entra così, con un punto di vista originale, nella polemica esplosa in questi giorni alla Mostra in merito alle preoccupazioni di alcuni registi relative ai diritti civili in prospettiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022), 1 sett. (Adnkronos) - "Se sono preoccupata per il risultato delle elezioni in Italia? Sì, non posso negarlo, ma sono fiduciosa. C'è sempre un momento dell'umanità in cui la Storia prende il sopravvento e travalica la politica, ed è questo: icivili non potranno più". Ad affermarlo all'Adnkronos laRobertanel presentare il suo 'Le Favolose', la storia di sette amiche trans che si riuniscono per rievocare la loro amica Antonia, che ha vissuto da donna per lungo tempo ma viene sepolta dalla famiglia vestita da uomo. Laentra così, con un punto di vista originale, nella polemica esplosa in questi giorni alla Mostra in merito alle preoccupazioni di alcuni registi relative aicivili in prospettiva ...

