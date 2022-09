Lavoro: Humangest, recruiting day per oltre 2.000 profili in 57 città d'Italia (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (LabItalia) - Humangest, agenzia per il Lavoro del gruppo Sgb, organizza una giornata dedicata al recruiting in tutte le sue filiali sul territorio nazionale, per la ricerca di oltre 2.000 profili con inserimento previsto per l'autunno 2022. Giovedì 8 settembre, i recruiter di Humangest apriranno le porte di tutte le filiali per una giornata di colloqui in presenza, previo appuntamento, o in modalità remota. oltre 800 form di candidatura sono già stati compilati ed inviati alle filiali Humangest. "La nostra mission - commenta Giuliana Zucchetti, direttore selezione e servizio Italia per Sgb Humangest - è di aiutare le persone in cerca di Lavoro ad orientarsi in un mercato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Lab) -, agenzia per ildel gruppo Sgb, organizza una giornata dedicata alin tutte le sue filiali sul territorio nazionale, per la ricerca di2.000con inserimento previsto per l'autunno 2022. Giovedì 8 settembre, i recruiter diapriranno le porte di tutte le filiali per una giornata di colloqui in presenza, previo appuntamento, o in modalità remota.800 form di candidatura sono già stati compilati ed inviati alle filiali. "La nostra mission - commenta Giuliana Zucchetti, direttore selezione e servizioper Sgb- è di aiutare le persone in cerca diad orientarsi in un mercato ...

GRUPPO_SGB : ?? L'estate volge al termine e il nostro #RecruitingDay si avvicina! ?? Giovedì 8 Settembre apriamo le porte di tutte… - GRUPPO_SGB : ?? Con le scuole chiuse, chi non vorrebbe il suo supporto? ?? Indovina chi è il professionista del nostro… - GRUPPO_SGB : ?? Sei stato contattato per un #colloquio di #lavoro in piena #estate e non sai proprio cosa indossare? ?? ?? Ecco i n… -

Humangest è nuovo co - sponsor, sarà sul pantaloncino biancorosso REGGIO EMILIA - Pallacanestro Reggiana comunica che Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB Humangest, azienda specializzata nel settore delle risorse umane, sarà il nuovo co - sponsor del club biancorosso per la stagione sportiva 2022/2023. Il logo del brand apparirà ... Ricerca. Il posto fisso non è più fra le priorità dei giovani Questa le principali evidenze dell'Osservatorio Giovani e lavoro , commissionato da Humangest all'Università di Pavia, che ha coinvolto laureandi e laureati da tutta Italia. "S iamo ogni giorno a ... Il Giornale d'Italia REGGIO EMILIA - Pallacanestro Reggiana comunica che, Agenzia per ildel Gruppo SGB, azienda specializzata nel settore delle risorse umane, sarà il nuovo co - sponsor del club biancorosso per la stagione sportiva 2022/2023. Il logo del brand apparirà ...Questa le principali evidenze dell'Osservatorio Giovani e, commissionato daall'Università di Pavia, che ha coinvolto laureandi e laureati da tutta Italia. "S iamo ogni giorno a ... Lavoro: Humangest, recruiting day per oltre 2.000 profili in 57 città d'Italia