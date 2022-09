Lamborghini Diablo | la regina del V12 aspirato

(Di giovedì 1 settembre 2022) Si avvicina il momento della presentazione dell’Aventador Ultimae in casa. Con questa vettura si aprirà una nuova fase dell’azienda automobilistica bolognese che dirà addio al tradizionale V12per adottare un nuovo motore V12 ibrido. E così comincerà il passaggio all’elettrificazione. Tra le auto del marchio italiano che hanno fatto la storia con l’ormai

Laoccupa un posto speciale nella storia di Automobilie nel cuore degli appassionati. Il motivo non è legato solo alle prestazioni esagerate e piacevolezza di guida, ma, anche al ...Il marchioè da sempre legato al frazionamento V12: Giotto Bizzarrini firmò infatti la ... Dopo di loro, la: una vettura importante per il Toro, perché è stata anche la prima a ...E così comincerà il passaggio all’elettrificazione. Tra le auto del marchio italiano che hanno fatto la storia con l’ormai leggendario propulsore, c’è sicuramente la Lamborghini Diablo. Quando è nato ...Sessanta anni di storia per il V12 Lamborghini, il leggendario motore 12 cilindri aspirato che ha equipaggiato alcuni tra i modelli più iconici di Sant'Agata Bolognese. (ANSA) ...