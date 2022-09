Keylor Navas: “Grazie a tutti: continuerò a lavorare sodo a Parigi” (Di giovedì 1 settembre 2022) Keylor Navas si è affidato al proprio profilo Instagram per dire la sua al termine del mercato estivo. Il portiere del Paris Saint-Germain si è trovato al centro di molte trattative nell’ultimo mese ed ha voluto fare chiarezza tramite un post: “Dopo un’estate di molta incertezza è arrivato il giorno di ringraziare i club e tutti quelli che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera. È un orgoglio sentirsi così amati, scommettere su qualcuno. È anche tempo di comunicarvi che continuerò a lavorare sodo a Parigi, senza perdere la fede, aiutando la squadra in tutto il possibile, senza arrendermi e come al solito dando il massimo ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo nella lotta con la mano di Dio!”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022)si è affidato al proprio profilo Instagram per dire la sua al termine del mercato estivo. Il portiere del Paris Saint-Germain si è trovato al centro di molte trattative nell’ultimo mese ed ha voluto fare chiarezza tramite un post: “Dopo un’estate di molta incertezza è arrivato il giorno di ringraziare i club equelli che si sono interessati a me, valorizzando il mio lavoro e la mia carriera. È un orgoglio sentirsi così amati, scommettere su qualcuno. È anche tempo di comunicarvi che, senza perdere la fede, aiutando la squadra in tutto il possibile, senza arrendermi e come al solito dando il massimo ogni giorno.per i vostri auguri, continuiamo nella lotta con la mano di Dio!”. ...

antonio_gaito : Non trovo più tweet con aerei o clessidre per Keylor #Navas da parte degli insider ed espertoni di mercato dei social che sanno tutto ?? - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - sportface2016 : #PSG | Keylor #Navas: 'Grazie a tutti: continuerò a lavorare sodo a Parigi' - TuttoMercatoWeb : L'annuncio di Keylor Navas: 'Resto al PSG, grazie a tutti i club che mi hanno cercato' - gnavarino : UFFICIALE - Niente Napoli, Keylor Navas annuncia: “Grazie per le offerte, ma resto al PSG' -