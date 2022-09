In Giappone ‘guerra ai floppy disk’, anche il fax nel mirino (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – In Giappone è guerra ai floppy disk. E alla tecnologia d’altri tempi. A dichiararla, il ministro per gli Affari digitali, Taro Kono, che punta tutto sull’online. E il prossimo a finire nel mirino potrebbe essere il fax. Circa 1.900 iter burocratici richiedono ancora alle aziende di usare supporti di memoria come i floppy disk, oltre a Cd e minidisc, per inoltrare domande o conservare dati e le normative verranno aggiornate per consentire l’uso di servizi online, ha detto il ministro. E durante una conferenza stampa, riporta la Bbc, ha incalzato: “Al giorno d’oggi dove si compra un dischetto?”. E ancora l’ex ministro degli Esteri ha aggiunto: “Sto cercando di eliminare il fax e ho ancora intenzione di farlo”. Non è la prima volta che il Giappone fa notizia per le sue ‘abitudini’. E nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – Inè guerra aidisk. E alla tecnologia d’altri tempi. A dichiararla, il ministro per gli Affari digitali, Taro Kono, che punta tutto sull’online. E il prossimo a finire nelpotrebbe essere il fax. Circa 1.900 iter burocratici richiedono ancora alle aziende di usare supporti di memoria come idisk, oltre a Cd e minidisc, per inoltrare domande o conservare dati e le normative verranno aggiornate per consentire l’uso di servizi online, ha detto il ministro. E durante una conferenza stampa, riporta la Bbc, ha incalzato: “Al giorno d’oggi dove si compra un dischetto?”. E ancora l’ex ministro degli Esteri ha aggiunto: “Sto cercando di eliminare il fax e ho ancora intenzione di farlo”. Non è la prima volta che ilfa notizia per le sue ‘abitudini’. E nel ...

