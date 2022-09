Il concepimento del bebè è avvenuto tramite gestazione per altri (Di giovedì 1 settembre 2022) Un nuovo bebè fa parte della vita di Khloé Kardashian. All’inizio di agosto, infatti, è nato il suo secondogenito, arrivato quando i suoi genitori erano già separati dal momento in cui la coppia formata dalla Kardashian e dal cestista dell’NBA Tristan Thompson aveva annunciato la propria separazione già a gennaio 2022. Il concepimento del fratellino di True Thompson (4 anni, prima figlia della coppia) è avvenuto tramite gestazione per altri. Leggi anche › Chrissy Teigen ricorre di nuovo alla fecondazione in vitro. E avvisa: «Smettete di chiedere se sono incinta» › Fecondazione assistita gratuita per le single e per la comunità LGBT+: la Spagna ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 settembre 2022) Un nuovofa parte della vita di Khloé Kardashian. All’inizio di agosto, infatti, è nato il suo secondogenito, arrivato quando i suoi genitori erano già separati dal momento in cui la coppia formata dalla Kardashian e dal cestista dell’NBA Tristan Thompson aveva annunciato la propria separazione già a gennaio 2022. Ildel fratellino di True Thompson (4 anni, prima figlia della coppia) èper. Leggi anche › Chrissy Teigen ricorre di nuovo alla fecondazione in vitro. E avvisa: «Smettete di chiedere se sono incinta» › Fecondazione assistita gratuita per le single e per la comunità LGBT+: la Spagna ...

