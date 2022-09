Il calcio démodé di Tommaso Baldanzi può diventare avanguardia

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 settembre 2022) ·Il 24 giugno del 2022, mentre i ragazzi della Francia under 19 escono dalla Mol Aréna di Dunajská Streda, Slovacchia, felici per aver battuto i pari età dell'Italia per 4-1, il commissario tecnico francese, Landry Chauvin, dopo un cordiale saluto al ct italiano Carmine Nunziata, si ferma a pochi passi dalle tribune e si mette a chiaccherare e a sorridere con un uomo ben vestito. In quel momento, a pochi metri dall'allenatore, passa il numero diciotto degli Azzurri. Chauvin lo guarda, lo indica al suo interlocutore e con la mano fa il gesto che in Italia equivale al giudizio-espressione tanta roba, e che quasi sicuramente anche in Francia equivale al giudizio-espressione tanta roba. Anche perché, il giorno dopo, colui che chiacchierava con il ct Landry Chauvin scrive che "l'Italia under 19 ha perso, ma deve comunque essere fiduciosa per il futuro, perché, come ha sottileato Chauvin, ha ...