Fitch | con stop forniture gas | l' Ue può resistere | ma non ' senza dolore'

Gli effetti sul Pil, che persaranno più evidenti nel 2023, dovrebbero però attenuarsi ... Secondo gli analisti l' Italia entra nello scenario di interruzione del gas russouna gamma di ......dell'elettricità prodottafonti diverse dal gas . Si tratta per ora di indiscrezioni emerse da un documento non ufficiale (non paper) che circola a Bruxelles. Secondo l'agenzia di ratingla ...Gli effetti sul Pil, che per Fitch saranno più evidenti nel 2023, dovrebbero però attenuarsi drasticamente nel 2024 man mano che le strutture produttive e i modelli di consumo si adegueranno e le nuov ...In uno scenario di flussi al 20% per il 2022 e di stop nel 2023, Fitch stima un effetto negativo sul Pil Ue dell'1,5-2%, del 3% sulla Germania e del 2,5% sull'Italia Lo afferma Fitch secondo cui il 'p ...