Fedez e Chiara Ferragni, 4 anni di matrimonio: "Quelle notti in lacrime ci hanno fortificato" (Di giovedì 1 settembre 2022) Fedez e Chiara Ferragni festeggiano 4 anni di matrimonio. Era il 1 settembre del 2018 quando la coppia, a Noto , davanti al figlio Leone - di appena 5 mesi - e amici e familiari si giurava amore eterno.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 1 settembre 2022)festeggiano 4di. Era il 1 settembre del 2018 quando la coppia, a Noto , davanti al figlio Leone - di appena 5 mesi - e amici e familiari si giurava amore eterno....

zazoomblog : Fedez e Chiara Ferragni 4 anni di matrimonio: Quelle notti in lacrime ci hanno fortificato - #Fedez #Chiara… - vogue_italia : I Ferragnez oggi festeggiano quattro anni d'amore. E lui, in un dolcissimo post, le scrive: «Le notti abbracciati a… - discoradioIT : Quarto anniversario per il matrimonio dei #Ferragnez, @Fedez: 'Mi hai dato la forza per affrontare malattia' - HRTBREAKGJRL : RT @opsgaia1: Capisco che è settembre quando Fedez e Chiara mettono le foto del loro matrimonio su Instagram - zazoomblog : Le emozionanti parole di Fedez e Chiara Ferragni nel quarto anniversario di nozze - #emozionanti #parole #Fedez… -