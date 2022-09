Covid | 2 972 i nuovi positivi in Lombardia | 288 a Bergamo

(Di giovedì 1 settembre 2022) A fronte di 22.609 tamponi effettuati, sono 2.972 i(13,1%) innella giornata di giovedì 1 settembre. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (22) mentre continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-28): 13 i decessi nelle ultime 24 ore. I dati di giovedì 1 settembre: – i tamponi effettuati: 22.609, totale complessivo: 40.818.928 – icasi: 2.972 – in terapia intensiva: 22 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 605 (-28) – i decessi, totale complessivo: 42.244 (+13) Icasi per provincia: Milano: 927 di cui 353 a Milano città;: 288; Brescia: 426; Como: 123; Cremona: 110; Lecco: 91; Lodi: 78; Mantova: 157; Monza e Brianza: 236; Pavia: 181; Sondrio: 53; Varese: 227

