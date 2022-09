Cosa c’è di vero nella “mappa segreta” delle centrali nucleari di cui parlano i Verdi (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 31 agosto il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli ha annunciato un’«operazione verità», pubblicando sui social una mappa dell’Italia con le 14 località dove il centrodestra e il leader di Azione Carlo Calenda «vogliono mettere» le centrali nucleari, «ma non hanno il coraggio di dirlo». «Vi presentiamo una mappa – si legge sul sito di Europa verde – dove sono indicati i luoghi in cui Calenda, Berlusconi, Salvini e Meloni, con molta probabilità, realizzeranno le loro centrali nucleari». Nelle ore successive diversi quotidiani hanno ribattezzato l’immagine come la «mappa segreta delle centrali del centrodestra». La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 31 agosto 2022 sul sito di Pagella ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Il 31 agosto il co-portavoce di Europa verde Angelo Bonelli ha annunciato un’«operazione verità», pubblicando sui social unadell’Italia con le 14 località dove il centrodestra e il leader di Azione Carlo Calenda «vogliono mettere» le, «ma non hanno il coraggio di dirlo». «Vi presentiamo una– si legge sul sito di Europa verde – dove sono indicati i luoghi in cui Calenda, Berlusconi, Salvini e Meloni, con molta probabilità, realizzeranno le loro». Nelle ore successive diversi quotidiani hanno ribattezzato l’immagine come la «del centrodestra». La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 31 agosto 2022 sul sito di Pagella ...

