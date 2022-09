Come proteggere i tuoi occhi quando usi uno smartphone (Di giovedì 1 settembre 2022) Lo sai: fissare il minuscolo schermo di uno smartphone per tante ore affatica gli occhi, nel migliore dei casi, e porta danni irreversibili, nel peggiore. Tuttavia basta davvero poco per evitarlo e ora scoprirai Come fare. Sto per rivelarti . Sono 9 consigli facili da seguire e capaci di fare la differenza. Mi ringrazierai. 1. Usa una protezione per lo schermo antiriflesso La maggior parte degli smartphone di fascia media e alta è dotata di uno schermo antiriflesso, in grado di ridurre la quantità di luce blu che arriva ai tuoi occhi. Se il tuo non ce l’ha, acquistane uno immediatamente, non è così costoso. 2. Inumidisci gli occhi frequentemente Fissare uno schermo, soprattutto quello di uno smartphone, fa seccare gli occhi, ecco ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 1 settembre 2022) Lo sai: fissare il minuscolo schermo di unoper tante ore affatica gli, nel migliore dei casi, e porta danni irreversibili, nel peggiore. Tuttavia basta davvero poco per evitarlo e ora scopriraifare. Sto per rivelarti . Sono 9 consigli facili da seguire e capaci di fare la differenza. Mi ringrazierai. 1. Usa una protezione per lo schermo antiriflesso La maggior parte deglidi fascia media e alta è dotata di uno schermo antiriflesso, in grado di ridurre la quantità di luce blu che arriva ai. Se il tuo non ce l’ha, acquistane uno immediatamente, non è così costoso. 2. Inumidisci glifrequentemente Fissare uno schermo, soprattutto quello di uno, fa seccare gli, ecco ...

Sabri_Alfa : RT @Eliely41: Sei semplicemente perfetta fuori lulu ma lo sei infinitamente dentro! Non ho mai visto qualcuno come te pronto a tutto pur di… - buonweekend : RT @bonettiagronomo: Danni meccanici ?? Io decespugliatore è uno dei principali nemici dei nuovi impianti arborei. È necessario proteggere… - Nicolet48249428 : RT @Chiara02224370: Dove tutto è superficiale, gli #ÖzSer hanno saputo essere concreti e profondi! Hanno saputo proteggere il loro amore se… - aiedroma : #benessere #ginecologia ?? Cos'è la pillola dei 5 giorni dopo e come funziona? E' veramente efficace nel proteggere… - dottor996 : @OrtigiaP @valy_s @madforfree @borghi_claudio @carmenthesister @maryfagi @Leonard6031 @LucioMalan @lucabattanta… -