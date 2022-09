CALCIOMERCATO MILAN, DEST E VRANCKX I COLPI FINALI (Di giovedì 1 settembre 2022) La sessione estiva di CALCIOMERCATO chiude alle ore 20 e il MILAN piazza nel finale gli ultimi due COLPI: Sergiño DEST e Aster VRANCKX. Se il 19enne belga era tutto sommato atteso, la sorpresa è il terzino di passaporto statunitense, idea last minute utile per tappare la falla apertasi dopo l’infortunio di Florenzi. Così adesso la rosa rossonera è al completo, con un solo piccolo rammarico per i tifosi: la mancanza di un esterno DESTro di qualità, visti i dubbi che permangono su Messias e Saelemaekers. CALCIOMERCATO MILAN DEST SOSTITUISCE FLORENZI Sergiño DEST non era nei piani del MILAN quest’estate, ma lo è stato a lungo l’anno scorso, prima che la scelta di Maldini e Massara ricadesse su ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 1 settembre 2022) La sessione estiva dichiude alle ore 20 e ilpiazza nel finale gli ultimi due: Sergiñoe Aster. Se il 19enne belga era tutto sommato atteso, la sorpresa è il terzino di passaporto statunitense, idea last minute utile per tappare la falla apertasi dopo l’infortunio di Florenzi. Così adesso la rosa rossonera è al completo, con un solo piccolo rammarico per i tifosi: la mancanza di un esternoro di qualità, visti i dubbi che permangono su Messias e Saelemaekers.SOSTITUISCE FLORENZI Sergiñonon era nei piani delquest’estate, ma lo è stato a lungo l’anno scorso, prima che la scelta di Maldini e Massara ricadesse su ...

AntoVitiello : ???? #Milan, le prime immagini a Linate di #Vrancks ??? Formula dell'operazione con il Wolfsburg: prestito oneroso 2 m… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, è tutto fatto per #Dest: domani il giocatore sarà in Italia ??? - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | @acmilan, è fatta per #Vranckx: i dettagli dell'operazione. Domani le visite mediche - OfficiaLucio : A tutti i grandi tifosi che stanno denegrando il nostro Capitano @davidecalabria2 per l'ultimo arrivato di turno: F… - ErMancio952 : RT @Luxgraph: Il mercato chiude stasera: aleggia il fantasma di Ronaldo -