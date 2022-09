Caduta Libera, la frecciatina alla Rai da parte di Gerry Scotti che non è stata censurata (Di giovedì 1 settembre 2022) Gerry Scotti questa settimana è tornato con le nuove puntate della nuova edizione di Caduta Libera. Nel corso delle prime due puntate ha letto due domande che riguardavano la Rai. Nella prima – durante la puntata d’esordio – è stato chiesto al concorrente una curiosità sugli Studi Rai di Via Teulada intitolati a Raffaella Carrà. Nella seconda è stato chiesto chi è stata la conduttrice dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest. Proprio in questo frangente il conduttore ha sbottato: “Ah, si può dire adesso Eurovision? Mi ricordo che un anno non si poteva dire quella parola, ndr qua su Canale 5, adesso è stata sdoganata“. In merito alla domanda sugli studi della Rai di Via Teulada ha invece detto: “Ecco la differenza tra noi e la Rai. Noi facciamo sempre domande ... Leggi su biccy (Di giovedì 1 settembre 2022)questa settimana è tornato con le nuove puntate della nuova edizione di. Nel corso delle prime due puntate ha letto due domande che riguardavano la Rai. Nella prima – durante la puntata d’esordio – è stato chiesto al concorrente una curiosità sugli Studi Rai di Via Teulada intitolati a Raffaella Carrà. Nella seconda è stato chiesto chi èla conduttrice dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest. Proprio in questo frangente il conduttore ha sbottato: “Ah, si può dire adesso Eurovision? Mi ricordo che un anno non si poteva dire quella parola, ndr qua su Canale 5, adesso èsdoganata“. In meritodomanda sugli studi della Rai di Via Teulada ha invece detto: “Ecco la differenza tra noi e la Rai. Noi facciamo sempre domande ...

