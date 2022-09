Bonus trasporti, oggi parte il “click day” per la richiesta (Di giovedì 1 settembre 2022) È partito oggi il famoso “click day” che tutti i pendolari d’Italia aspettavano. Dal 01-09-22 sarà impossibile infatti richiedere il Bonus trasporti messo a disposizione dallo Stato. Questa agevolazione, voluta dal governo Draghi, permetterà alle persone rientranti in alcuni criteri, di poter contare su un contributo di massimo 60 euro per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Questo Bonus infatti prevede che la somma fornita dallo Stato sia spesa per l’acquisto di un abbonamento mensile o annuale, e non per biglietti singoli. L’idea alla base del Bonus trasporti è stata quella di revitalizzare un settore come quello dei mezzi pubblici, ancora convalescente dal periodo Covid. Le persone hanno cercato di utilizzare i trasporti pubblici il meno tempon ... Leggi su zon (Di giovedì 1 settembre 2022) È partitoil famoso “day” che tutti i pendolari d’Italia aspettavano. Dal 01-09-22 sarà impossibile infatti richiedere ilmesso a disposizione dallo Stato. Questa agevolazione, voluta dal governo Draghi, permetterà alle persone rientranti in alcuni criteri, di poter contare su un contributo di massimo 60 euro per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Questoinfatti prevede che la somma fornita dallo Stato sia spesa per l’acquisto di un abbonamento mensile o annuale, e non per biglietti singoli. L’idea alla base delè stata quella di revitalizzare un settore come quello dei mezzi pubblici, ancora convalescente dal periodo Covid. Le persone hanno cercato di utilizzare ipubblici il meno tempon ...

paolinuzz : Qualcuno ha idea del perché il bonus trasporti sia erogato in base al reddito e non in base all'ISEE? #smartworking - gattodromo1 : RT @gaiamagenis: Se nel 2021 avete avuto un reddito sotto i 35k potete chiedere qui - Pier_dll : Scusate, leggo che il bonus trasporti è spendibile entro il mese solare in cui si richiede. Quindi, se lo richiedo…