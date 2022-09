Bernardo Silva: «Nessuna offerta dalla Spagna, resto al City» (Di giovedì 1 settembre 2022) Bernardo Silva conferma la sua permanenza al Manchester City: «Nessuna offerta dalla Spagna. Sono felice. La decisione è presa» Dopo la vittoria del Manchester City contro il Nottingham Forest, Bernardo Silva ha confermato la sua permanenza alla corte di Guardiola. Di seguito le sue parole a RAC1. «Non ho ricevuto offerte dalla Spagna, resto al Manchester City. Sono felice. La decisione è presa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022)conferma la sua permanenza al Manchester: «. Sono felice. La decisione è presa» Dopo la vittoria del Manchestercontro il Nottingham Forest,ha confermato la sua permanenza alla corte di Guardiola. Di seguito le sue parole a RAC1. «Non ho ricevuto offerteal Manchester. Sono felice. La decisione è presa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

