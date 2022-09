Atletica | Joe Kovacs vince il prologo di Diamond League Nick Ponzio 5° a Bruxelles con 21 06

(Di giovedì 1 settembre 2022) A(Belgio) si è aperta l’ultima tappa della2022 prima delle Finali che andranno in scena settimana prossima a Zurigo. Ildel tradizionale Memorial Van Damme, che vivrà domani sera il suo apice con il meeting all’interno dello stadio, ha avuto luogo presso la piazza Santa Caterina con la gara di getto del peso maschile. Are è stato lo statunitense Joe, grande favorito della vigilia che si è imposto migliorando di 17 cm il record della kermesse. L’argento mondiale si è imposto con una notevole bordata da 22.61 metri piazzata al secondo tentativo e ha trionfato con addirittura un metro di vantaggio sui più immediati inseguitori. I neozelandesi Tom Walsh e Jacko Gill sono saliti sul podio rispettivamente con 21.60 e 21.32. Il nostro ...

Ai mondiali dia Roma il canadese Ben Johnson stabilisce il nuovo record dei 100 metri in ... 1860 -Petrosino: Nato a Padula, in provincia di Salerno, Giuseppe Petrosino, dettodagli ...Ancora alle soglie dei ventuno metri Nick Ponzio: nel peso è settimo con 20,94, si imponeKovacs (22,65) che sconfigge Ryan Crouser. Nei 3000 siepi il marocchino Soufiane El Bakkali prevale in 8:...E la finale c’è. Nick Ponzio corona una lunghissima stagione (e ancora ricca di gare) con la qualificazione alle Finals della Wanda Diamond League a Zurigo, in programma la prossima settimana, mercole ...È un bel gruppetto, quello composto dai 6 azzurri al via della penultima tappa della Diamond League, il massimo circuito dei meeting di atletica leggera che sta volgendo al termine. Il penultimo appun ...