White Noise a Venezia ha conquistato il suo cast (e un po' meno la critica) (Di mercoledì 31 agosto 2022) White Noise – Rumore bianco di Noah Baumbach ha inaugurato la Mostra del Cinema di Venezia e… mettiamo subito una cosa in chiaro: se il nuovo film del regista newyorkese per molti non è all’altezza del suo Storia di un matrimonio (presentato al Lido nel 2019 e poi giunto agli Oscar con diverse nomination), Adam Driver, che recitava per lui anche lì, invece sì. Ormai il duo è un sodalizio vincente. Come quello del regista con Netflix, per cui ha diretto i due titoli già citati e The Meyerowitz Stories. Questa volta Baumbach si distacca dalla sua storia personale per adattare il famoso romanzo di Don DeLillo. Ne è rimasto folgorato quando lo lesse negli anni ’80 e poi ancora nel 2020 quando lo ha ripreso in mano durante la pandemia e, quasi come un déjà-vu, sembrava stesse leggendo quello che gli accadeva davanti agli occhi (“A ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 31 agosto 2022)– Rumore bianco di Noah Baumbach ha inaugurato la Mostra del Cinema die… mettiamo subito una cosa in chiaro: se il nuovo film del regista newyorkese per molti non è all’altezza del suo Storia di un matrimonio (presentato al Lido nel 2019 e poi giunto agli Oscar con diverse nomination), Adam Driver, che recitava per lui anche lì, invece sì. Ormai il duo è un sodalizio vincente. Come quello del regista con Netflix, per cui ha diretto i due titoli già citati e The Meyerowitz Stories. Questa volta Baumbach si distacca dalla sua storia personale per adattare il famoso romanzo di Don DeLillo. Ne è rimasto folgorato quando lo lesse negli anni ’80 e poi ancora nel 2020 quando lo ha ripreso in mano durante la pandemia e, quasi come un déjà-vu, sembrava stesse leggendo quello che gli accadeva davanti agli occhi (“A ...

