“Vita sessuale e info riservate” Scandalo tra Usa e Francia sui vizi di Macron

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Donald Trump si sarebbe vantato in incontri privati di averrmazioni di Intelligence sulla «cattiva»del presidente francese Emmanuel. Non è chiaro se lermazioni a cui avrebbe fatto riferimento il tycoon sarebbero state raccolte davvero dall'Intelligence e trovate tra i documenti sequestrati nel raid dell'Fbi nel resort di Trump a Mar-a-Lago, Florida. Secondo Rolling Stone, che ha rivelato la storia citando due fonti interne, il dossier riguardanteera archiviato come «re: President of France». Al di là dell'aspetto, la notizia del ritrovamento di documenti legati asarebbe sufficiente a scatenare unodiplomatico trae ...

Donald Trump si sarebbe vantato in incontri privati di aver informazioni di Intelligence sulla «cattiva» vita sessuale del presidente francese Emmanuel Macron. Non è chiaro se le informazioni a cui ...