LegaSalvini : Matteo Salvini, video shock sugli immigrati a Lampedusa. Il leader della Lega: 'Questa è la verità' - DeveloperHart : RT @Vito68122235: Video Rivelazioni shock!!! Dottor Giuseppe Barbaro:i tanti casi covid fanno parte della strategia governativa per aumenta… - Paul4FreeSpeech : RT @Vito68122235: Notizia shock Bomba del dottor Nagase Questi vaccini modificano il DNA La transcrittassi inversa non provoca solo il ca… - Rosetta07livei1 : VIDEO SHOCK: RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE? LE PAROLE HORROR DI CINGOLANI ... - alex_antony17 : RT @LegaSalvini: Matteo Salvini, video shock sugli immigrati a Lampedusa. Il leader della Lega: 'Questa è la verità' -

Gazzetta del Sud

Il sito del quotidiano sottolinea che ilripreso con un telefonino in Libia documenta "l'ennesimo sopruso ai danni di un migrante", in questo caso "giovanissimo Mazin, proveniente dal Darfur", ...Un paio d anni fa è spuntato in Rete undel 2012 in cui la futura duchessa di Sussex, allora ... Molto più di recente, nel 2021, durante l intervistaconcessa col principe Harry a Oprah ... Video shock di un ragazzo torturato in Libia «Dov'è il denaro dov'è il denaro": sono queste le parole che, in un video diffuso da Repubblica, il torturatore ripete minacciando con un mitra e ...Quello che pubblica sui suoi social Matteo Salvini , leader della Lega , è un video shock . Le immagini arrivano da Lampedusa , dove ...