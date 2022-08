Ultime Notizie – Covid Italia, Speranza: “Positivi devono stare a casa, quanti giorni lo sta valutando Css” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Se una persona è positiva a Covid deve restare a casa, questa è un’indicazione molto netta e chiara. Su quanti giorni c’è una valutazione del Consiglio superiore di sanità”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite questa mattina a Radio Capital, ricordando che sulla durata dell’isolamento dei Positivi “c’è un parere del Css, appena sarà formalizzato faremo le opportune valutazioni”. “Secondo le evidenze scientifiche del Css – rimarca il ministro – se una persona è positiva, è positiva, sintomi o non sintomi, e se lo è deve stare in isolamento per evitare che il contagio possa diffondersi in maniera troppo larga“. “Abbiamo lavorato lungamente perché la scuola possa essere in presenza e in sicurezza. Questo è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Se una persona è positiva adeve re, questa è un’indicazione molto netta e chiara. Suc’è una valutazione del Consiglio superiore di sanità”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto, ospite questa mattina a Radio Capital, ricordando che sulla durata dell’isolamento dei“c’è un parere del Css, appena sarà formalizzato faremo le opportune valutazioni”. “Secondo le evidenze scientifiche del Css – rimarca il ministro – se una persona è positiva, è positiva, sintomi o non sintomi, e se lo è devein isolamento per evitare che il contagio possa diffondersi in maniera troppo larga“. “Abbiamo lavorato lungamente perché la scuola possa essere in presenza e in sicurezza. Questo è ...

