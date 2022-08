Ucraina: truppe russe hanno sparato nella notte razzi a Kharkiv, 2 feriti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Kharkiv, 31 ago. (Adnkronos) - Le truppe russe di Belgorod hanno lanciato razzi su Kharkiv, ferendo due persone. Lo ha detto il capo militare regionale Oleg Sinegubov, precisando che "intorno alla mezzanotte sono stati lanciati 3 razzi dalla città di Belgorod in direzione di Kharkiv. Uno è esploso sul territorio della Federazione Russa, un altro in aria sul territorio del distretto di Shevchenkiv a Kharkiv. L'ultimo razzo è caduto vicino a un istituto scolastico nel distretto di Kiev, danneggiando edifici residenziali e uffici e innescando alcuni incendi. 2 donne, di 81 e 71 anni, sono rimaste ferite". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022), 31 ago. (Adnkronos) - Ledi Belgorodlanciatosu, ferendo due persone. Lo ha detto il capo militare regionale Oleg Sinegubov, precisando che "intorno alla mezzasono stati lanciati 3dalla città di Belgorod in direzione di. Uno è esploso sul territorio della Federazione Russa, un altro in aria sul territorio del distretto di Shevchenkiv a. L'ultimo razzo è caduto vicino a un istituto scolastico nel distretto di Kiev, danneggiando edifici residenziali e uffici e innescando alcuni incendi. 2 donne, di 81 e 71 anni, sono rimaste ferite".

