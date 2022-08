Pomezia | l’ex Sindaco Zuccalà al veleno | “Compiuto gesto vigliacco per 15 minuti di notorietà”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Come era lecito attendersi in questa turbolenta mattinata per la città dipoco fa sono arrivate le dichiarazioni dell’ormai exAdriano, la cui Amministrazione, come vi abbiamo raccontato sin da stamattina, è caduta dopo le firme presentate da 13 Consiglieri Comunali.ha attaccato duramente i 4 ex componenti della sua maggioranza che di fatto, a luglio scorso, avevano aperto la crisi politica conclusasi oggi. Le dichiarazioni di Adrianodopo la caduta dell’Amministrazione a 5 stelle “È bastato un, nelle segrete stanze di un notaio, da parte di persone che non sanno nemmeno cosa voglia dire rappresentare una città. Ectoplasmi della politica, hanno professato per settimane la trasparenza e poi evitato l’unico ...