"Non riuscivo a respirare". Mangia le vongole e resta paralizzata: un caso sconvolgente (Di mercoledì 31 agosto 2022) Mangia le vongole e resta completamente paralizzata: è successo a Kim Taia, donna neozelandese che è stata salvata in ospedale dopo 12 ore di incubo. Cosa è successo? La donna aveva raccolto le vongole in spiaggia e, Mangiandole, aveva inavvertitamente ingerito il veleno paralizzante dei bivalvi, una biotossina presente in natura e prodotta da una micro alga. Si tratta di un veleno che può contaminare vongole e molluschi. Dopo la disavventura, Kim ha deciso di condividere la propria esperienza per sensibilizzare sui rischi di Mangiare molluschi e vongole non controllati. La donna ha raccontato di avere raccolto e Mangiato le vongole nella spiaggia di Little Waihi Beach in Nuova Zelanda. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022)lecompletamente: è successo a Kim Taia, donna neozelandese che è stata salvata in ospedale dopo 12 ore di incubo. Cosa è successo? La donna aveva raccolto lein spiaggia e,ndole, aveva inavvertitamente ingerito il veleno paralizzante dei bivalvi, una biotossina presente in natura e prodotta da una micro alga. Si tratta di un veleno che può contaminaree molluschi. Dopo la disavventura, Kim ha deciso di condividere la propria esperienza per sensibilizzare sui rischi dire molluschi enon controllati. La donna ha raccontato di avere raccolto eto lenella spiaggia di Little Waihi Beach in Nuova Zelanda. Il ...

