Napoli, le ultime da Castel Volturno: allenamento mattutino, terapie per Demme (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questa sera il Napoli scenderà in campo in vista della quarta giornata di Serie A. Al Maradona arriverà il Lecce con l'obiettivo... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questa sera ilscenderà in campo in vista della quarta giornata di Serie A. Al Maradona arriverà il Lecce con l'obiettivo...

DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - mirkocalemme : #Ronaldo - #Napoli: Mendes ci provò già nel 2018 e nelle ultime ore sta accelerando, ma dipende tutto da #Osimhen a… - annatrieste : Se ci fossero stati dubbi sull'ammore che Insigne ha nutrito per il Napoli, dopo le sue ultime uscite social non ce… - zazoomblog : Napoli-Lecce Spalletti cambia tutto? Le ultime sulle probabili formazioni - #Napoli-Lecce #Spalletti #cambia - sportli26181512 : Napoli-Psg: Fabian Ruiz non basta, Keylor Navas deve ancora aspettare: Ultime ore di calciomercato per l'estate 202… -