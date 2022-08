Il gruppo Rainbow acquisisce Poliarte (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il gruppo Rainbow annuncia l'avvenuta acquisizione di Poliarte, Accademia di Belle Arti e Design, sede primaria di alta formazione, di specializzazione, di ricerca e di progettazione artistica. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilannuncia l'avvenuta acquisizione di, Accademia di Belle Arti e Design, sede primaria di alta formazione, di specializzazione, di ricerca e di progettazione artistica. L'...

siciliabasket : La Rainbow Viagrande Gruppo ALTEA scalda i motori e si appresta a tornare al lavoro in vista della stagione 2022/20… - PlayBasket : #BasketSicilia #BFemm #PDTeamRainbowViagrande: Rainbow Viagrande Gruppo ALTEA, ecco le date della [..] - rainbow_vals : RT @temperamentofre: una rottura fa male, ma sei mai stato in un gruppo di amici e ti sei sentito solo? - Rainbow_Uapa : RT @mvetto: Nelle forme lievi e moderate. Ripeti lievi e moderate. Ripeti capra, lievi e moderate. Quelle nelle quali il ricovero non c’è.… -