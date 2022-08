Gf Vip 5, Elisabetta Gregoraci in love con Giulio Fratini: il settimanale Chi svela che… (Di mercoledì 31 agosto 2022) É tornato a battere il cuore di Elisabetta Gregoraci dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore, papà di Nathan Falco? Nelle ultime settimane diversi rumor hanno accostato la conduttrice di Battiti Live a Giulio Fratini, già noto per essere stato legato in passato a due volti dei reality show: Raffaella Fico e Roberta Morise. Stando a quanto raccontato dal settimanale Di Più, la showgirl calabrese e l’imprenditore toscano si sarebbero conosciuti durante l’inaugurazione di una nuova attività e avrebbero passato del tempo insieme a Forte dei Marmi. Ci ha pensato l’ultimo numero di Chi, in edicola da oggi, a confermare la frequentazione fra i due: Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 31 agosto 2022) É tornato a battere il cuore didopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore, papà di Nathan Falco? Nelle ultime settimane diversi rumor hanno accostato la conduttrice di Battiti Live a, già noto per essere stato legato in passato a due volti dei reality show: Raffaella Fico e Roberta Morise. Stando a quanto raccontato dalDi Più, la showgirl calabrese e l’imprenditore toscano si sarebbero conosciuti durante l’inaugurazione di una nuova attività e avrebbero passato del tempo insieme a Forte dei Marmi. Ci ha pensato l’ultimo numero di Chi, in edicola da oggi, a confermare la frequentazione fra i due:, ex di Raffaella Fico e Roberta Morise, ...

IsaeChia : #GfVip 5, Elisabetta Gregoraci in love con Giulio Fratini: il settimanale Chi svela che… Ecco cosa rivelano gli ul… - infoitcultura : Briatore, quanto costa la scuola del figlio di Elisabetta Gregoraci? La retta annua da pagare per la scuola dei VIP - ANGELS_1339 : RT @SiracusaPress: #Vip #Siracusa La bella Calabrese ha scelto per il secondo anno Siracusa, tra le mete dei suoi viaggi estivi https://t.… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7, arriva il terzo promo: stavolta al reality la regina Elisabetta - 361_magazine : Grande Fratello Vip 7, Signorini lancia il terzo promo: stavolta è il provino alla regina Elisabetta -