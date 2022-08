Forte esplosione su un rimorchiatore in un porto: 3 morti e un ferito grave (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una violenta esplosione è avvenuta oggi su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone, per cause ancora da accertare. Nell'incidente hanno perso la vita 3 membri dell'equipaggio dell'imbarcazione, che batte bandiera straniera. Le vittime... Leggi su europa.today (Di mercoledì 31 agosto 2022) Una violentaè avvenuta oggi su unormeggiato neldi Crotone, per cause ancora da accertare. Nell'incidente hanno perso la vita 3 membri dell'equipaggio dell'imbarcazione, che batte bandiera straniera. Le vittime...

fanpage : ?? Esplosione nel porto di Crotone. Ci sono almeno 3 vittime - telodogratis : Forte esplosione su un rimorchiatore in un porto: 3 morti e un ferito grave - FabioB_86 : Succede a #Crotone L’ipotesi più probabile è lo scoppio di un serbatoio. Soccorritori ancora al lavoro per spegner… - infoitinterno : Crotone, forte esplosione in un rimorchiatore nel porto - cuba98w : RT @fanpage: ?? Esplosione nel porto di Crotone. Ci sono almeno 3 vittime -