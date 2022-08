Fabian Ruiz si presenta al PSG: “Orgoglioso di arrivare in uno dei migliori club del mondo” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ieri il PSG ha formalizzato l’acquisto di Fabian Ruiz dal Napoli: oggi, il centrocampista spagnolo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni all’ombra della Tour Eiffel tramite i canali ufficiali del club parigino. Nessuna parola sul Napoli: i tifosi si aspettano un post social da parte sua per salutare il club. Di seguito le sue parole. Fabian PSG “Sono molto contento di essere, non vedo l’ora di iniziare la mia esperienza a Parigi, felicissimo di essere qui, è un top club con i migliori giocatori al mondo.” Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? “È sempre una grande sfida arrivare in un top club, questo ti porta a dare sempre il massimo poiché hai i migliori giocatori al tuo fianco e ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ieri il PSG ha formalizzato l’acquisto didal Napoli: oggi, il centrocampista spagnolo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni all’ombra della Tour Eiffel tramite i canali ufficiali delparigino. Nessuna parola sul Napoli: i tifosi si aspettano un post social da parte sua per salutare il. Di seguito le sue parole.PSG “Sono molto contento di essere, non vedo l’ora di iniziare la mia esperienza a Parigi, felicissimo di essere qui, è un topcon igiocatori al.” Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? “È sempre una grande sfidain un top, questo ti porta a dare sempre il massimo poiché hai igiocatori al tuo fianco e ...

