Concorso per dirigenti scolastici. Corso preparazione: 285 ore di lezione, simulatore Edises con 14mila quiz e modulo informatica. Nuova offerta a 299 euro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Corso è suddiviso in 9 aree tematiche, il calendario della pubblicazione e il numero di lezioni di ogni area sono disponibili nel seguente elenco. Con l'acquisto del Corso in regalo i numeri sfogliabili della rivista operativa dedicata ai dirigenti scolastici 2021 e 22. I numeri della rivista sono consultabili a fine "Area tematica 1" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilè suddiviso in 9 aree tematiche, il calendario della pubblicazione e il numero di lezioni di ogni area sono disponibili nel seguente elenco. Con l'acquisto delin regalo i numeri sfogliabili della rivista operativa dedicata ai2021 e 22. I numeri della rivista sono consultabili a fine "Area tematica 1" L'articolo .

fanpage : È la prima volta che accade in 94 anni di storia del concorso. Melisa Raouf ha deciso di competere per il titolo di… - orizzontescuola : Concorso per dirigenti scolastici. Corso preparazione: 285 ore di lezione, simulatore Edises con 14mila quiz e modu… - marco_gain : @PaolaInv @Massimiliano_CG @tinapica88 Basta che a abbia un CV per partecipare a qualsiasi concorso pubblico in Ita… - SiciliaReporter : Concorso per Ufficiali della Riserva Selezionata dell’Arma dei Carabinieri - meladalklimat : RT @MIsocialTW: Sono 1.737 le proposte ideative arrivate alla chiusura del bando di concorso per la progettazione e la realizzazione delle… -