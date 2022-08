Bus, dal 1° settembre scattano gli aumenti. In 20 anni biglietto cresciuto del 76,4% (Di mercoledì 31 agosto 2022) Trasporti. Il titolo di viaggio urbano da 75 minuti sale di 20 centesimi e tocca quota 1,5 euro. Nell’ultimo decennio la variazione delle tariffe è stata del 20%, in quello precedente del 47%. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Trasporti. Il titolo di viaggio urbano da 75 minuti sale di 20 centesimi e tocca quota 1,5 euro. Nell’ultimo decennio la variazione delle tariffe è stata del 20%, in quello precedente del 47%.

