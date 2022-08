omnifurgone : Bridgestone 'impara' da Amazon come creare servizi digitali -

OmniFurgone

... realizzando nuove soluzioni che rendono la mobilità del futuro una realtà oggi', Questa partnership è lo sviluppo più recente di un rapporto di lunga data che legaadWeb Services.... opportunamente modificato, gli pneumatici per utilizzo stradale sono deiPotenza Sport,... Lamborghini Huracan Tecnica conAlexa Una supersportiva veloce, coinvolgente e connessa, il ... Bridgestone "impara" da Amazon come creare servizi digitali Bridgestone e Amazon Web Services, nuove soluzioni per i clienti. Una piattaforma per gestire la consegna dell’ultimo miglio e supportare le flotte.When it comes to nonpneumatic tires, Bridgestone Americas is thinking much bigger than micromobility, OTR or passenger vehicles with its proprietary Air Free tire development.