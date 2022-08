AEW: Eddie Kingston aggiunto alla card di All Out (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nelle scorse settimane ha fatto molto parlare il litigio tra Sammy Guevara ed Eddie Kingston nel backstage: i due si sono beccati per via di un promo di Guevara non gradito dal Mad King e quest’ultimo ha cercato di colpire proprio lo Spanish God, causando un grande putiferio. Kingston è stato poi sospeso dalla federazione e il loro match previsto per All Out non ha visto la luce e c’è non si sa se i due continueranno la rivalità che avevano iniziato nelle scorse settimane. Nonostante questo, recentemente Kingston è stato aggiunto alla card di All Out. Una rivincita Nelle ultime ore Tony Khan ha annunciato su Twitter che Kingston affronterà Tomohiro Ishii, leggenda della NJPW, in un match che avrà luogo nel pre-show di All ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nelle scorse settimane ha fatto molto parlare il litigio tra Sammy Guevara ednel backstage: i due si sono beccati per via di un promo di Guevara non gradito dal Mad King e quest’ultimo ha cercato di colpire proprio lo Spanish God, causando un grande putiferio.è stato poi sospeso dfederazione e il loro match previsto per All Out non ha visto la luce e c’è non si sa se i due continueranno la rivalità che avevano iniziato nelle scorse settimane. Nonostante questo, recentementeè statodi All Out. Una rivincita Nelle ultime ore Tony Khan ha annunciato su Twitter cheaffronterà Tomohiro Ishii, leggenda della NJPW, in un match che avrà luogo nel pre-show di All ...

