Via Toledo, sequestrati 60 orologi contraffatti: ambulante in fuga (Di martedì 30 agosto 2022) Alla vista degli agenti intervenuti in via Toledo, il venditore ambulante si è dato alla fuga scappando all’interno dei Quartieri Spagnoli. Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli del Reparto di Tutela Ambientale hanno sorpreso in via Toledo, a Napoli, un venditore ambulante di orologi falsi con i loghi delle principali marche. Gli orologi, sistemati Leggi su 2anews (Di martedì 30 agosto 2022) Alla vista degli agenti intervenuti in via, il venditoresi è dato allascappando all’interno dei Quartieri Spagnoli. Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli del Reparto di Tutela Ambientale hanno sorpreso in via, a Napoli, un venditoredifalsi con i loghi delle principali marche. Gli, sistemati

NapoliToday : #Cronaca Blitz nel cuore della città: maxi sequestro di orologi falsi - mariodibe_mdb : Foto appena pubblicata @ Via Toledo - Gigi67896318 : @GiuliaGCordaro Beh ti do una notizia fine settimana scorsa per via Toledo c’erano tifosi del Monza con la maglia d… - balenciange : @Theo19K ti ci vedo lungo via toledo a fermare la gente e dire “signora vedete i miei criaturi sullo sfondo ja per piacere” - AdamartArt : @paradisoa1 Siamo vincolati da 1 legge fascista del 1927 che ne impedisce la rimozione. Si può ovviare alla cosa se… -