Traffico Roma del 30-08-2022 ore 19:00 (Di martedì 30 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione solo Traffico sul Grande Raccordo Anulare maggiormente concentrato senza disagi di rilievo sulla carreggiata esterna tra Pontina E tu dimmi uniscono le difficoltà sulla diramazione Roma Sud dopo i rallentamenti causati dai lavori in corso tra Torrenova e la barriera autostradale verso l’autostrada Roma Napoli si viaggia senza particolari problemi sulla tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est ricordiamo Comunque alle 20:45 la serie A all’Olimpico con la Roma incontro infrasettimanale valevole per la quarta giornata del massimo campionato di calcio in città a causa di un incidente a prestare attenzione tra via Prenestina & via del Fosso dell’Osa Per lo stesso motivo più Traffico in quest’ultima ora su via ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 agosto 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione solosul Grande Raccordo Anulare maggiormente concentrato senza disagi di rilievo sulla carreggiata esterna tra Pontina E tu dimmi uniscono le difficoltà sulla diramazioneSud dopo i rallentamenti causati dai lavori in corso tra Torrenova e la barriera autostradale verso l’autostradaNapoli si viaggia senza particolari problemi sulla tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est ricordiamo Comunque alle 20:45 la serie A all’Olimpico con laincontro infrasettimanale valevole per la quarta giornata del massimo campionato di calcio in città a causa di un incidente a prestare attenzione tra via Prenestina & via del Fosso dell’Osa Per lo stesso motivo piùin quest’ultima ora su via ...

