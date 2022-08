Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 30 agosto (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – I numeri dell’estrazione vincente di oggi al Superenalotto. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del 30 agosto. La combinazione vincente è: 6, 11, 23, 45, 57, 75 numero Jolly 44 e SuperStar 45. Diciassette i punti ‘5’ che si sono aggiudicati una quota unitaria di 15.678,32 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ sale a 263.500.000 euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – Idell’dial. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso del 30. La combinazioneè: 6, 11, 23, 45, 57, 75 numero Jolly 44 e SuperStar 45. Diciassette i punti ‘5’ che si sono aggiudicati una quota unitaria di 15.678,32 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti ‘6’ sale a 263.500.000 euro. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

