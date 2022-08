Sito e app BNL non funzionano il 30 agosto, numeri assistenza privati e aziende (Di martedì 30 agosto 2022) Purtroppo dalle prime ore di questa mattinata del 30 agosto Sito e app BNL non funzionano per un numero non trascurabile di clienti, sia privati che business. Lungi dall’essere in corso un vero e proprio down per il servizio di home banking, ci sono delle anomalie concrete da analizzare. Quali problemi In questo martedì di fine mese estivo, sono diversi gli utenti che stanno trovando difficoltà nelle normali operazioni di home banking per il proprio conto online. In pratica accade che il Sito e l’app BNL non funzionano per alcune operazioni semplici e standard come quelle relative alla consultazione del proprio account, pagamenti vari, invio di bonifici. I più registrano rallentamenti o mancati caricamenti delle schermate adibite alle funzioni appunto. Al momento di questa ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Purtroppo dalle prime ore di questa mattinata del 30e app BNL nonper un numero non trascurabile di clienti, siache business. Lungi dall’essere in corso un vero e proprio down per il servizio di home banking, ci sono delle anomalie concrete da analizzare. Quali problemi In questo martedì di fine mese estivo, sono diversi gli utenti che stanno trovando difficoltà nelle normali operazioni di home banking per il proprio conto online. In pratica accade che ile l’app BNL nonper alcune operazioni semplici e standard come quelle relative alla consultazione del proprio account, pagamenti vari, invio di bonifici. I più registrano rallentamenti o mancati caricamenti delle schermate adibite alle funzioni appunto. Al momento di questa ...

