Sinner-Altmaier oggi, US Open 2022: orario preciso, programma, tv, streaming (Di martedì 30 agosto 2022) Jannik Sinner debutta agli US Open 2022, e lo fa con il tedesco Daniel Altmaier, un giocatore classe '98 che proprio nella vittoria con un altro italiano, Matteo Berrettini, al Roland Garros 2020 ha il vero e proprio highlight della carriera, che però non è ugualmente decollata. Sinner ha nello Slam di New York un torneo con un legame particolare: qui ha superato per la prima volta le qualificazioni nel 2019, lottando molto bene, per i tempi, con Stan Wawrinka. Nel 2020, invece, la schiena gli impedì di battere il russo Karen Khachanov, contro il quale stava guidando per due set a zero. Nel 2021, finalmente, vittorie: tre, compresa la sfida incredibile con il francese Gael Monfils, prima dello stop con il tedesco Alexander Zverev. Ora si riparte ancora dalla Germania, per un percorso che può essere ...

