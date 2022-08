Serata spettacolo a Cerveteri | i proventi saranno devoluti a “Nuove Frontiere onlus”

(Di martedì 30 agosto 2022)– Unadi, musica, comicità e solidarietà. A proporla, nell’ambito del programma dell’Estate Caerite 2022 messo a punto dall’Assessorato alle Politiche Culturali, la PolSoccer – Appartenenti alla Polizia di Stato e la Elvis Eventi: l’appuntamento è per martedì 30 agosto alle 21 all’interno del Parco della Legnara. Tutti iin favore di “”, associazione di genitori e familiari di persone diversamente abili operativa nel territorio da oramai tantissimi anni. Sul palco, la musica della cover band Zerofobika e le giovanissime Anjelica e Valeria e la comicità di Gianfranco Phino, noto per comico più volte sul palco di Zelig. “Una grandedi ...

