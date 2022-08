Sassuolo Milan 0-0 LIVE: fine primo tempo (Di martedì 30 agosto 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Milan si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Sassuolo Milan 0-0 MOVIOLA 1? – È iniziato il match. 8? Occasione Pobega – Inserimento del centrocampista ex Torino che va alla conclusione con il mancino ma Consigli respinge. Poi Leao spara alto. 13? Occasione Leao – Gran conclusione con il destro da parte del portoghese: palla alta ma non di poco. 18? Occasione Diaz – Stavolta è il turno di Brahim Diaz che si fa vedere con un destro velenoso rasoterra che finisce a lato, controllato però da Consigli. 22? Calcio di rigore per il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? – È iniziato il match. 8? Occasione Pobega – Inserimento del centrocampista ex Torino che va alla conclusione con il mancino ma Consigli respinge. Poi Leao spara alto. 13? Occasione Leao – Gran conclusione con il destro da parte del portoghese: palla alta ma non di poco. 18? Occasione Diaz – Stavolta è il turno di Brahim Diaz che si fa vedere con un destro velenoso rasoterra che finisce a lato, controllato però da Consigli. 22? Calcio di rigore per il ...

