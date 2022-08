Rai 1 si cambia tutto: “il conduttore sarà lui” colpaccio interno all’azienda (Di martedì 30 agosto 2022) Il palinsesto di Rai 1 annuncia una grande novità. Il colpaccio era previsto ed è meritatissimo. Vediamo di che cosa si tratta. Rai 1 Specialmag 29/08/22Continuano le grandi novità quest’anno nel palinsesto di Rai 1. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nella prima rete televisiva nazionale. Siamo quasi giunti alla grande stagione autunnale della tv italiana che prevede grandi ritorni e novità sia per Rai che per Mediaset. Della prima rete televisiva nazionale è stato appena dato un annuncio clamoroso, forse prevedibile ma di certo meritatissimo. Le trasmissioni più amate dagli italiani stanno per ricominciare, compresi i talk show politici. Si preannunciano settimane molto delicate, in vista delle elezioni del 25 settembre. Tutti i riflettori saranno puntati sulle sfilate dei candidati politici che presenteranno i loro programmi. Così, nelle ultime settimane c’è ... Leggi su specialmag (Di martedì 30 agosto 2022) Il palinsesto di Rai 1 annuncia una grande novità. Ilera previsto ed è meritatissimo. Vediamo di che cosa si tratta. Rai 1 Specialmag 29/08/22Continuano le grandi novità quest’anno nel palinsesto di Rai 1. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo nella prima rete televisiva nazionale. Siamo quasi giunti alla grande stagione autunnale della tv italiana che prevede grandi ritorni e novità sia per Rai che per Mediaset. Della prima rete televisiva nazionale è stato appena dato un annuncio clamoroso, forse prevedibile ma di certo meritatissimo. Le trasmissioni più amate dagli italiani stanno per ricominciare, compresi i talk show politici. Si preannunciano settimane molto delicate, in vista delle elezioni del 25 settembre. Tutti i riflettori saranno puntati sulle sfilate dei candidati politici che presenteranno i loro programmi. Così, nelle ultime settimane c’è ...

Antonio46863622 : Ma la Rai perché ha pubblicato 16 volte “Navas bloccato” la situazione (a detta loro) non cambia…che senso ha dirlo ogni 5 minuti? #navas - ColoriMika : RT @tariffando: TIM Music Awards, lo storico evento di Wind va adesso in mano a TIM - la diretta dall'Arena di Verona su Rai 1 il 9 e 10 Se… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 7, cambia tutto: la scelta della Rai sulla data di inizio - Eriko_MFC : RT @tariffando: TIM Music Awards, lo storico evento di Wind va adesso in mano a TIM - la diretta dall'Arena di Verona su Rai 1 il 9 e 10 Se… - Antonio34710882 : @alessan47586283 Era l'ultrimo treno per Yuma, da ottobre via cambia orchestra e direttore. Dieci anni di controllo… -