Morto Mikhail Gorbaciov | ultimo leader dell’Urss | fu l’uomo della Perestrojka

Agenzia_Ansa : FLASH | E' morto Mikhail Gorbaciov #ANSA - RaiTre : È morto Mikhail #Gorbaciov ultimo presidente dall'Unione Sovietica. Protagonista della scena mondiale, alla fine de… - fanpage : Mikhail #Gorbaciov è morto all’età di 92 anni, ha riferito il Central Clinical Hospital di Mosca. La conferma dell’… - SI_sinistra : RT @ROBZIK: È morto Mikhail Sergeyevich Gorbachev. L’ultimo leader dell’Unione Sovietica. L’uomo della glasnost e della perestrojka. Aveva… - infoitinterno : È morto Mikhail Gorbaciov -

23.00 Addio a Gorbaciov, ex presidente URSS E'all'età di 91 anniGorrbaciov. Padre della Perestrojka e della dottrina Glasnost, protagonista della caduta del Muro di Berlino, insignito nel 1990 del premio Nobel per la pace per il ...'Questa notte, dopo una grave e prolungata malattia,Sergeyevich Gorbaciov è', recita il comunicato diffuso dal nosocomio e riportato dalla Tass. Gorbaciov è stato l'ultimo segretario ...Nel 1985 Gorbaciov fu eletto segretario generale del partito, nuovo leader dell’Unione Sovietica. Era il 25 dicembre del 1991 quando Mikhail Gorbaciov, in un discorso considerato fra i cardini della s ...L’ultimo capo di Stato e leader dell’ Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (Urss), Mikhail Gorbaciov, è morto all’età di 91 anni. Lo ha annunciato il Central Clinical Hospital della Russia, ...