Inter | Inzaghi a confronto con la squadra | il 'caso' Calhanoglu

Il turno infrasettimanale deve rilanciare l'di Simone, che ha perso contro la Lazio una partita francamente brutta per i nerazzurri, che ora devono sfruttare un ostacolo più "morbido" ...... il numero uno nerazzurro al centro di critiche furioseGli ultimi giorni, in casa, sono stati ... Steven Zhang © LaPresseOrizzonte, nell'immediato, piuttosto complesso per la squadra di, ...L'Inter chiamata a dare risposte nel match di stasera con la Cremonese, sotto i riflettori Inzaghi a cui viene rivolto un invito ...L'Inter sul mercato dovrà resistere per i presumibili attacchi da parte del Newcastle per un top a centrocampo. Inzaghi punta i piedi.