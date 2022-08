Inter-Cremonse | Alvini | “Sconfitta esagerata per quanto fatto vedere”

Leggi su intermagazine

(Di martedì 30 agosto 2022) Massimilianonel post partita di, match della quarta giornata della Serie A L’allenatore della Cremonese Massimiliano, al termine del match perso per 3 a 1 contro l’, e valevole per la quarta giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro in conferenza stampa. I gol incassati l’hanno fatta arrabbiare? “Oggi abbiamogran parte noi, in un momento in cui l’è partita forte, quando la partita era nel binario giusto, abbiamo sbagliato il gesto tecnico regalando il contropiede a loro. Può succedere. Per noi è unanelle dimensioni perprodotto, potevamo riaprirla sull’1-0 o sul 2-0. Abbiamouna ...