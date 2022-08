Gettone telefonico | se hai questo sei super fortunato

Leggi su formatonews

(Di martedì 30 agosto 2022) Da non credere, se possiedi ancorasei, vale una fortuna. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Non sono passati moltissimi anni da quando utilizzare i telefoni pubblici era considerato la normalità. Poi con l’arrivo dei cellulari si è persa questa usanza, in molti però, hanno conservato i famosi gettoni telefonici, attenzione, se possiedi uno di questi sei davvero: se haiseNegli anni 80 non esistevano ancora gli smartphone, quindi se si voleva telefonare quando si era fuori casa era necessario utilizzare i telefoni pubblici. Generalmente questi apparecchi erano posti nella apposite ...