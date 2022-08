Chissà se il Pd si è accorto che Di Maio non conta nulla | non porta voti e non è neanche riconoscente

Leggi su linkiesta

(Di martedì 30 agosto 2022) Confessiamo qui un nostro piccolo problema: non ricordiamo mai il nome del partitino di Luigi Di. Controlliamo: si chiama “Impegno civico”. È un logo molto banale che non dice niente, latamente “montiano”. Forse è anche per questa vacuità del nome che le cose non gli stanno andando bene. Secondo uno degli immancabili sondaggi di questi giorni (questo è di YouTrend), la lista del ministro degli Esteri rischia di non raggiungere l’1 per cento, una soglia sotto la quale – come impone il cervellotico Rosatellum – isi perdono, puf, nel cestino. Per questo l’ex capo politico del M5s rischia di essere per Letta una palla al piede, un ospite pesante come certi cugini lontani che ti piombano in casa la domenica. Può darsi che il Ministro si riprenda da solo, come può benissimo accadere che abbia bisogno di un aiutino, con i soliti militanti emiliani ...