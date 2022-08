Staffetta a PalaFrizzoni | il Comune ha un nuovo direttore generale | ecco chi è

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 agosto 2022) Bergamo. Ilha un: è Pietro San Martino – attuale segretario– l’uomo scelto dal sindaco Giorgio Gori per ricoprire questa carica, dopo l’addio di Michele Bertola, che nelle scorse ore ha accettato l’opportunità di trasferirsi nella sua città per ricoprire il ruolo di City Manager deldi Monza. San Martino sarà nominato attraverso apposito decreto proprio in queste ore. San Martino ricopre già il ruolo di segretariodeldi Bergamo dal ottobre 2019 – ruolo che manterrà – e in questi tre anni, si è distinto ed è stato apprezzato per le sue qualità professionali ed umane. Pietro San Martino è nato il 3 novembre 1968 a Taranto. Laureatosi in giurisprudenza nel 1992 a Perugia, San Martino è ...