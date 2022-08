sportli26181512 : Rennes, interesse per Fofana: Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Rennes si sarebbe interessato a Fofana del L… - sb_genova : Interesse #Saatci del #Besiktas. Sul difensore 2003 c’è il forte interesse di: #Fenerbahce, #Rennes, #Bologna, #Empoli e #SportingClub. -

Tiscali

Commenta per primo Secondo quanto riportato da L'Equipe , la Juventus avrebbe puntato il mirino su Gouiri del Nizza . Su di lui anchee Lione. Il Nizza vuole almeno 40 milioni di euro....club greco hanno gelato i giallorossi che si sono inseriti mercoledì sul guineano sul quale si erano mossi da qualche giorno il Monza e il. Il calciatore, venuto a conoscenza dell'di ... Calciomercato: Rennes. Stampa, interesse del Milan per Santamaria Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Barcellona prepara gli ultimi botti di un mercato sin qui già molto scoppiettante. Uno degli obiettivi fissati da Xavi è rinforzare la.