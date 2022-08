Milan, Inter e Roma aprono da favorite il turno infrasettimanale di Serie A (Di lunedì 29 agosto 2022) Primo turno infrasettimanale in Serie A: dopo i verdetti del weekend sei squadre hanno sette punti in classifica e le prime gare del martedì... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) PrimoinA: dopo i verdetti del weekend sei squadre hanno sette punti in classifica e le prime gare del martedì...

sportface2016 : +++#Inter, distrazione ai flessori della coscia sinistra per #Lukaku: salta il derby col #Milan, a forte rischio per il #BayernMonaco+++ - TuttoMercatoWeb : Tegola Lukaku per l'Inter: salta Cremonese, derby col Milan e le prime due in Champions - DiMarzio : . @ChelseaFC, bloccato l'addio di #Chalobah: le ultime sulle difese di #Milan e #Inter - marcuzzo27 : RT @SimoneTogna: #Inter: #Mkhitaryan quest’oggi ha lavorato in parte col gruppo. Difficile venga convocato per #InterCremonese, molto più p… - internewsit : Milan, ufficiale un nuovo acquisto. Debutto contro l’Inter nel derby? - -