L’uomo che fa inversione a U in autostrada per “colpa del navigatore” | VIDEO (Di lunedì 29 agosto 2022) Un nuovo episodio di guida “selvaggia” (per usare un eufemismo) ha avuto luogo ieri sull’A1 in direzione Roma. Qui un suv bianco ha effettuato una pericolosissima inversione a U proprio nel mezzo dell’autostrada, mettendo a rischio un’auto e un tir in arrivo che sono stati costretti a fermarsi improvvisamente per evitare l’impatto. Le immagini sono state immortalate dalle telecamere di tratta e L’uomo alla guida del suv, un cittadino straniero, è stato prontamente fermato dalla polizia stradale, allertata da alcune segnalazioni degli operatori di Società Autostrade per l’Italia. inversione a U in autostrada: per l’automobilista 8mila euro di multa L’uomo alla guida del suv, dopo essere stato fermato, ha giustificato la pericolosa manovra messa in atto dicendo che, dopo aver sbagliato ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Un nuovo episodio di guida “selvaggia” (per usare un eufemismo) ha avuto luogo ieri sull’A1 in direzione Roma. Qui un suv bianco ha effettuato una pericolosissimaa U proprio nel mezzo dell’, mettendo a rischio un’auto e un tir in arrivo che sono stati costretti a fermarsi improvvisamente per evitare l’impatto. Le immagini sono state immortalate dalle telecamere di tratta ealla guida del suv, un cittadino straniero, è stato prontamente fermato dalla polizia stradale, allertata da alcune segnalazioni degli operatori di Società Autostrade per l’Italia.a U in: per l’automobilista 8mila euro di multaalla guida del suv, dopo essere stato fermato, ha giustificato la pericolosa manovra messa in atto dicendo che, dopo aver sbagliato ...

